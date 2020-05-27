الغانمي يؤكد استعداد الداخلية لاستلام الملف الامني في المحافظات

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي ، مساء الثلاثاء، إن ” وزارة الداخلية مستمرة لإكمال استعداداتها تمهيدا لتسلم الملف الأمني في جميع المحافظات .

وقال الغانمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) على هامش زيارته كربلاء ، وعقب لقائه قائدي عمليات كربلاء وشرطة المحافظة استمعنا ” الى مجمل الواقع الأمني وحدود المهام والواجبات، وأبدينا ملاحظات لتطوير الأداء والارتقاء “.

واضاف كما ” أكدنا على أهمية تعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجريمة على مختلف أشكالها ومستوياتها”.

من جانب أخر قدم وزير الداخلية اعتذاره عن اي تقصير غير مقصود لعدد من عوائل الشهداء ، خلال تكريم معنوي ومادي “.