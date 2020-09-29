الغانمي : القوات الامنية لديها خبرة في التعامل مع الزيارات المليونية

المستقلة / علي النصر الله / … شدد رئيس اللجنة الأمنية العليا لإدارة الملف الأمني والخدمي للزيارة الأربعينية وزير الداخلية “عثمان الغانمي ، مساء الثلاثاء ، على إن ” القوات الأمنية لديها خبرة في التعامل مع الزيارات المليونية، وهناك انسجام بين القطعات المتواجدة في محافظة كربلاء وقد وزعت بالشكل الصحيح .

وقال الغانمي عند زيارته كربلاء ،في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” العالم المتحضر يمتثل للدروس التي قدمها الحسين عليه السلام، وان كربلاء الان محط أنظار العالم، كما أن الزيارة هذا العام تختلف عن العام الماضي من ناحية التحديات، وعليه يجب التعامل بصبر وحكمة مع المواطن “.

وأشار الى إن ” منع الفيزا للأجانب والعرب كان بسبب الأوضاع الصحية وليست الأمنية “.