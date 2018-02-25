الغارديان تنقل شهادات من الغوطة الشرقية: كلما تمسكنا بموقفنا زادت القنابل

(المستقلة)… نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الاحد، موضوعا للمتخصص في تغطية شؤون الشرق الأوسط مارتن شولوف، يتعلق بالاحداث الاخيرة التي حدثت في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا.

ونقل شولوف شهادات لبعض المقيمين في الغوطة الشرقية، وينقل عن عارف عثمان قوله إنه “بالنظر لكثافة القصف وتواصله كان من المفترض أن يكونوا قد استسلموا”، مضيفا “كلما ازداد تشبثنا بموقفنا كلما ازدادت ضخامة القنابل التي يقصفوننا بها وازدادت حدة الغارات الجوية التي يشنها الروس”.

واكد شولوف أنه “بالنسبة لنحو 400 ألف شخص يعيشون في الغوطة الشرقية فإن الغارات الجوية الروسية هي الكابوس الذي يتخطى أي مخاوف أخرى لأن القصف لايميز وقد يحل في أي مكان فيقتل من يقتل ويصيب من يصيب”.

وبيّن أن “السيطرة على الغوطة هي حجر الزاوية بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظام الأسد للسيطرة على العاصمة دمشق وبالتالي الفوز بالحرب في سوريا، لكن خارج المعترك السوري فإن أعداء وأصدقاء الرجلين على حد سواء يعتقدون أنهما أخطئا في الحسابات”.(النهاية)