الغاء مناسبة أعياد نوروز في اقليم كوردستان

(المستقلة)… اعلن مقر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الاربعاء عن الغاء مراسم الاحتفال بذكرى ولادة و وفاة الزعيم القومي ملا مصطفى بارزاني وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا بمناطق عراقية، وبلدان مجاورة.

وذكر بيان صادر عن المقر انه جراء الاوضاع الخاصة التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا في المنطقة ودول مجاورة للعراق، وبعض مناطق العالم، ومن اجل الحفاظ على الصحة العامة للناس نرى من الافضل الغاء مراسم المناسبة الجماهيرية لذكرى وفاة و ولادة البارزاني الخالد لهذا العام.

وشكر المقر المشاعر الوفية للجماهير في كوردستان التي تحتفي بهذه المناسبة في كل عام، مؤكدا ان صحة المواطنين اهم من أي شيء آخر.

ويصادف الاول من شهر آذا ذكرى رحيل الزعيم القومي ملا مصطفى بارزاني بينما يصادف يوم 14 من الشهر ذاته يوم ميلاده وهي ذكرى سنوية تجري فيها مراسيم جماهيرية يتم احياؤها امام ضريح بارزاني ونجله السياسي البارز ادريس بارزاني.

من جهته اعلن محافظ اربيل فرست صوفي في مؤتمر صحفي عقده اليوم عن عدم الاحتفال بمناسبة اعياد النوروز لهذا العام ضمن اطار التدابير الوقائية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكانت هيئة السياحة في اقليم كوردستان قد اعلنت في وقت سابق من اليوم ايقاف دخول الكروبات السياحية الى اراضي الاقليم من باقي مناطق العراق بسبب تسجيل اصابات بكورونا.

وقررت حكومة اقليم كوردستان تعطيل الدوام في الجامعات والمدارس ورياض الاطفال والحضانات الخاصة ومعاهد اعادة التأهيل في وزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرابة شهر ضمن التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وسجلت كل من محافظتي النجف وكركوك اصابة خمسة اشخاص بفيروس كورونا المستجد احدهم طالب للعلوم الدينية ايراني الجنسية والاخرون يمثلون اسرة واحدة زاروا ايران مؤخرا. (النهاية)