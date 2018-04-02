العيسى يدعو وزراء التعليم العرب الى مؤتمر للجودة في بغداد

(المستقلة)..دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الرزاق العيسى وزراء التعليم العرب الى عقد مؤتمر خاص بالجودة والاعتمادية الاكاديمية في العاصمة بغداد.

وقال العيسى في كلمته اثناء الحلقة النقاشية التي حملت عنوان جودة التعليم والتي أقيمت في جامعة النهرين وبحضور رئيس المنظمة العربية لجودة التعليم الدكتور طلال أبو غزالة ورئيس الوزراء الأردني السابق الدكتور جواد العناني وشخصيات أكاديمية محلية وعربية، إن وزارة التعليم عملت على وفق استراتيجية الافادة والتلاقح مع تجارب الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية الرصينة، مبينا أن هناك آليات عمل رسمت خارطة طريق لدخول الجامعات العراقية ضمن تصنيفات عالمية بهدف تحويل الجودة والاعتماد الاكاديمي الى منهج وثقافة وتقليد رصين داخل العراق.

واضاف وزير التعليم أن الجودة هي مفتاح لصناعة المخرجات الايجابية والضمانة الحقيقية لازدياد الثقة بالجامعات العراقية امام نظيراتها الاجنبية.

من جهته قال الدكتور طلال أبو غزالة الرئيس لمجموعة ابو غزالة أن الحاجة باتت ماسة لتغيير شامل لمفهوم الجودة بالشكل الذي يمكن المؤسسات العربية من صناعة المعرفة .

فيما أكد الدكتور جواد العناني أهمية توظيف الادوات المنهجية والعلمية التي توفر زخما لاستثمار الطاقات .

من جهته أعرب الدكتور حامد خلف عن تفاؤله بالتوجه الى تعزيز آليات اكتساب المعرفة ونشرها وبناء المهارات بما يعزز حركة التنمية.

وأكد رئيس جامعة بغداد الدكتور علاء عبد الحسين أن المنظومة التعليمية العراقية أنتجت طاقات إبداعية أفادت منها كل دول العالم مما يؤشر بكل وضوح جودة التعليم العالي في العراق.