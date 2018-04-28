العيسى يدعو الى إلغاء وزارتي التربية والتعليم وتشكيل مجلس أعلى لهما

(المستقلة)… دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى الحكومة المقبلة الى إلغاء وزارتي التربية والتعليم العالي وتشكيل مجلس أعلى لهما، مشيرا أن المجلس سيدير الوزارتين بشكل “مستقل وبعيد” عن الأهواء والتجاذبات السياسية.

وقال العيسى في كلمة له ألقاها خلال الاحتفالية التي أقامتها مؤسسة بحر العلوم الخيرية بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لرحيل محمد بحر العلوم إن “مؤسسات التربية والتعليم لا بد ان تكون بعيدة عن كل المؤثرات السياسية وغيرها حتى يتسنى لها صياغة مشاريعها وخططها وفق توقيتات مدروسة تلمسها الأجيال”، موضحا “إذا لم ننجح في بلورة وصياغة هوية مؤسسات الدولة وفرض سلطتها المهنية بعيدا عن الاشخاص فان مهمتنا ستكون صعبة بالغة التعقيد”.

وأضاف العيسى أن “الابتزاز السياسي كان حاضرا في هذه المرحلة، ومعوقا لحركة وزارات الدولة ومؤسساتها، وكان مطلوبا من المسؤول أو الوزير أن يستجيب لمطالب البعض حتى يكون بعيدا عن منصة الاستجواب”.

ودعا العيسى البرلمان والحكومة المقبلين الى”التعاضد وتعديل التشريعات اللازمة وإلغاء وزارتي التربية والتعليم العالي وتشكيل مجلس أعلى للتربية والتعليم في العراق”، مشيرا الى أن هذا المجلس “يضطلع بإدارة هذا الملف بشكل مستقل، وبعيد عن الأهواء والتجاذبات السياسية ويرسم وينسق كل المسارات المسؤولة عن الإصلاح التربوي والثقافي وصولا الى إصلاح الدولة الشامل”. (النهاية)