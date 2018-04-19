العيسى يدعو الجامعات والكليات الأهلية إلى ابتعاث الأوائل والتدريسيين للجامعات العالمية

(المستقلة)..دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الرزاق العيسى الجامعات والكليات الاهلية الى ابتعاث طلبتها الأوائل وتدريسييها الى الجامعات العالمية.

وقال العيسى في كلمة اثناء المؤتمر العلمي الأول لدائرة التعليم الأهلي إن وزارة التعليم العالي حرصت على تسخير إمكاناتها لجعل مؤسسات التعليم الأهلي في مراحل ومستويات عليا ضمن سلم أولويات الجودة واقتباس تجارب النجاح العالمية وتطويرها، مبينا طبيعة الرؤى التي خطتها الوزارة في اطار توفير المناخات السليمة لركائز الجودة والاعتماد الاكاديمي الخاصة بالتعليم الجامعي الأهلي في العراق.

وأضاف أن التعليم الأهلي ينهض بمسؤولية صياغة جيل مزود بالعلم والمعرفة عبر قيامه بدور الشريك الحقيقي للتعليم الحكومي في العراق، موضحا الأهمية الفاعلة التي يمثلها البحث العلمي في الجامعات والكليات الاهلية لا سيما في مجالات التخصص عبر تقديم الحلول والعلاجات لبعض المشاكل التي تواجه المنظومة المجتمعية.

وثمن العيسى مبادرة الجامعات والكليات الأهلية في منح أبناء الشهداء والحشد الشعبي وأبناء محدودي الدخل والأسر المتعففة وسكنة القرى والأرياف مقاعد دراسية مجانية في التخصصات الطبية.

و قال وكيل الوزارة للشؤون العلمية والعلاقات الدولية الدكتور سلام خوشناو إن خارطة التعليم الأهلي في العراق اخذت بالتوسع لتشمل مختلف التخصصات العلمية والإنسانية التي تلبي الحاجة الاكاديمية بما يوفر حيزا للانخراط في سوق العمل والمنافسة العلمية.

وتضمن المؤتمر مناقشة أوراق عمل وبحوث تناولت واقع التعليم الأهلي وافاقه المستقبلية واستراتيجيته فيما قدم مدير دائرة التعليم الاهلي علي رزوقي عرضا يتعلق بعمل دائرة التعليم الأهلي في الوزارة وإنجازاتها.