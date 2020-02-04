العيساوي : علاوي يبدأ بأختيار حقيبة الوزارية

المستقلة … أكد النائب عبود العيساوي، أن الكتل السياسية أعطت رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي صلاحية اختيار وزراء حكومته بكل حرية.

وقال العيساوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الكتل السياسية أعطت لعلاوي صلاحية اختيار أعضاء حكومته بكل حرية، على أن يختارها وفق خبرته وتواصله مع الشخصيات المستقلة والنزيهة”.

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وذكر العيساوي أن “النواب وجهوا أسئلة عدة لعلاوي تتعلق بهيبة الدولة والأمن، وكذلك حقوق شهداء المظاهرات والجرحى، بالإضافة إلى المواضيع الاقتصادية، ومحاربة الفساد المستشري، فضلاً عن آلية اختيار الكابينة الوزارية”.

ولفت إلى أن “علاوي وعد أيضاً بفتح مكاتب في المحافظات تمثل مكتب رئيس الوزراء، لتتابع دور المحافظات ودوائر الدولة وتتواصل مع المتظاهرين، وفئات المجتمع من العشائر، والأكاديميين، والنقابات، لمتابعة هموم الناس وطلباتهم”، منوهاً إلى أن “هناك نية لإشراك ممثلين عن المتظاهرين في هذه المكاتب لمتابعة العمل ومدى تطبيق البرنامج الحكومي”.

وأوضح أن “علاوي وعد كذلك بمتابعة الفساد المستشري في دوائر الدولة، والقضاء على الرشاوى وما شابه ذلك، وبتعزيز الأمن وإعادة هيبة الدولة، فضلاً عن موضوع حقوق الإنسان”.