العيد اصله وفصله

المستقلة – القاهرة – بقلم دكتورة هاجر عبد الحكيم

أمَّا عن أصله اللغوي فإن صل كلمة عيد هي العودة والتكرار كل عام.

وأمَّا عن أصله من حيث المنشأ فهي مصر على الأرجح حيث الحضارة الفرعونية، وكان القدماء المصريون يصفونه بيوم الزينة، والعجيب أن هذه الصفة ملازمة لكل مصري ومصرية حتى الآن فتجد المصري الأصيل يهتم بالنظافة والتزين لمسكنه وملبسه أكثر من اهتمامه باللهو واللعب، وكأن متعته منصبة فى التزين، على خلاف باقي الشعوب التى ينصب اهتمامهم فى الأعياد على اللهو واللعب، ولكن هل هذا من قبيل التعصب لبلدي الحبيب مصر، كلا وألف كلا………

نحن المصريين قيمتنا في نفسنا من آلاف السنين .

وبعد أن تعرفنا على العيد من حيث أصله فلم يبقى لنا غير فصله.

العيد فرحة من فضل الله ورحمته، فرحة ببلوغ شهر رمضان وفرحة بإكمال العد وبلوغ يوم الفطر بعد إتمام شهر الصوم، فلله الحمد كله.

قال العلماء: “إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين”، ومن شَرع النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير.

ولكن العجب كل العجب فى تجاوز هذا الهدي النبوي المنير ممن يحاولون قتل أفراح العيد، والتضييق على مشاعر الناس، فيجعلون الأعياد مواسم لفتح الجراحات، والنُّواح على مآسي المسلمين، وتعداد مصائبهم، والتوجع لما يحل بهم، وينسون قول الله عز وجل “وأنه هو أضحك وأبكى”، ويتناسون أن لكل مقام مقالاً، ولكل مناسبة حالاً، وأن مآسي المسلمين ثمار مُرّة لخطايانا وأخطائنا (قل هو من عند أنفسكم)، ولن يكون علاجها بالوجوم والتحازن، ولكن بالرأي السديد والعمل الرشيد، والشجاعة أمام الخطأ، ولو أنا قتلنا كل فرحة، وأطفأنا كل بسمة، ولبسنا الحزن، وتلفحنا بالغم، وتدرعنا بالهم ما حرّرنا بذلك شبراً، ولا أشبعنا جوْعة، ولا أغثنا لهفة.

فخير الهدي هدي سيدنامحمد – صلى الله عليه وسلم – وقد كان يستعيذ بالله من الهم والحزَن ، ويعجبه الفأل، ودائم البشر، وكثير التبسم .

إننا بحاجة إلى أن نجعل من هذا العيد فرصة لبث الأمل في قلوبٍ أحبطها اليأس، وأحاط بها القنوط ، وتبدّت مظاهر اليأس في صور شتى ، منها : سرعة تصديق كواذب الأخبار، ورواية أضغاث الأحلام ، وقتل الأوقات في رواية الإشاعات وهكذا في سلسلة من الإشكالات التي تدل على التخبط بحثاً عن بصيص أمل في ظلمة اليأس .

فيا أمة الإسلام ، أبشروا وأمِّلوا ما يسركم ، فعُمر الإسلام أطول من أعمارنا ، وآفاق الإسلام أوسع من أوطاننا ، وليست المصائب صك عملة ، لا تحول ولا تزول، فقد حصر المسلمون في الخندق ، وبعد سُنيّاتٍ فتحوا مكة ، وسقطت بغداد ، ثم بعد نحو قرنين فُتِحت القسطنطينية ، والله – عز وجل – لا يعجل لعجلتنا ، ولا تتحوّل سننه لأهوائنا، فسنن الله لاتحابي أحداً،.

ولنتذكر في هذا العيد ما أبقى الله لنا من خير، ” وإن تعدوا نعم الله لاتحصوها”، ونحن أحوج ما نكون إلى أمل يدفع إلى عمل ، وفأل ينتج إنجازاً ، أما المهموم المحزون فهو غارق في آلامه ، متعثر في أحزانه ، مدفون في هموم يومه ، لا يرجو خيراً ولا يأتي بخير.

وكل عام وانتم بخير وسعادة.