العيادات الطبية الشعبية والاستشارية تقرر الاستمرار بالدوام في بغداد

(المستقلة)..قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية استمرار الدوام في عياداتها الطبية الشعبية والاستشارية في بغداد خلال أيام حظر التجوال وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة

ووجه مدير عام الدائرة الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي بضرورة استمرار الدوام في العيادات الطبية الشعبية والاستشارية طيلة أيام حظر التجوال في بغداد ولتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة .

من جانب أخر شدد المدير العام وضمن الإجراءات الاحترازية والوقاية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا بتزويد الدائرة بأجهزة فحص الحرارة ليتم فحص جميع المراجعين من خارج الدائرة إضافة إلى الزامهم بلبس الكمامات وتعقيم أيديهم قبل التجوال في أروقة الدائرة وإكمال معاملاتهم حفاظاً على سلامة الموظفين .