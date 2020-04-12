العيادات الشعبية تطلق خدمة السحب المنزلي في المختبر الاستشاري

(المستقلة)..أعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية عن تشغيل المختبر الاستشاري الطبي لاجراء مختلف الفحوصات المختبرية وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة المختبرية ومن مناشئ رصينة .

وقال مدير عام الدائرة الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي بدأ المختبر الاستشاري الطبي الذي يعمل وفق قانون دائرة العيادات الطبية الشعبية رقم 89 لسنة 1986 المعدل باستقبال المراجعين الراغبين بأجراء التحاليل والفحوصات المختبرية بأجور مناسبة قياسا بأسعار الفحص في المختبرات الأهلية .

وأشار الى ان المختبر مجهز بأحدث الأجهزة الطبية المختبرية ومن مناشئ رصينة ويقدم مختلف أنواع التحاليل المرضية وجميع العاملين في المختبر من الاختصاصيين وذوي الخبرة الطبية وحملة شهادات عليا في مجال المختبرات ويقع بالقرب من مستشفى اليرموك التعليمي ويكون الدوام فيه جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة عطلة المختبر من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الثامنة مساءاً .

واعلن عن اطلاق المختبر لخدمة سحب الدم والعينات من المنزل اومكان العمل ونقلها الى المختبر ليتم العمل عليها واجراء الفحوصات المطلوبة وفقا لاحدث الاساليب والتقنيات المعتمدة ومن ثم اظهار نتائجها وابلاغ المواطن بها دون تكلفة المريض عناء مراجعة المختبر لاجراء الفحوصات خاصة في ظل فرض حظر التجوال وصعوبة خروج المواطنين من منازلهم مع انتشار فايروس كورونا .