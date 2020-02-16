العوامل التي تجعل بيئة العمل ممكان ممتع

المستقلة… م. حنان الفلوجي / من الغريب حقا ان نجد أنفسنا في مزاج سىء خلال العمل ، وان انتاجيتنا في تناقص مستمر مع مرور الاسبوع.

ولكي نكون منصفين لا يمكننا القاء اللوم على زملائنا أو عملائنا أو الاثنين ليومنا العصيب ، وفي بعض الاحيان يكون الكرسي الذي نجلس عليه ،أو الاضاءة الفلورية فوق جهاز الكمبيوتر الخاص بنا او الصوت المضحك المستمر للطابعة بالقرب من المكتب .

بخلاف حقيقة ان الناس يقضون حوالي 70-80% من وقتهم في منازلهم ، فأنه يتم قضاء ما يقارب 9 ساعات من يومهم في العمل ، و قد بينت الدراسات ان الجودة البيئية للمكتب لها اثار قصيرة و طويلة الاجل على راحة و صحة و انتاجية الاشخاص الذين يشغلونها . في حين ان البحث عن ظروف الراحة في اماكن العمل لا يزال ضئيلا نسبيا و قد وضعنا قائمة من العوامل المؤثرة في راحة الافراد خلال فترة العمل .

الراحة الحرارية

تعد الراحة الحرارية أحد أهم معالم البيئة الداخلية التي يمكن تحديدها بسهولة بينما يحاول جسم الحفاظ على متوسط درجة حرارة حوالي 37 درجة مئوية .

و تعتمد الراحة الحرارية على تكيف كل فرد فيما يتعلق بعوامل مختلفة مثل الموقع الجغرافي و المناخ ، والوقت المناخ ،و الجنس ، و العرق ، و العمر .

و تتأثر الراحة الحرارية بستة عوامل يمكن تصنيف أربعة منها كعوامل بيئية ( درجة حرارة الهواء ، متوسط درجة حرارة الاشعاع ، الرطوبة النسبية للهواء ، و سرعة الهواء )

و يصنف أثنان كعوامل شخصية ( معدلات التمثيل الغذائي البشري ، و العزل من خلال الملابس).

الراحة الصوتية

تتمثل الراحة الصوتية للمساحات الداخلية بالقدرة على حماية الاشخاص من الضوضاء الداخلية و الخارجية ( الاصوات المحمولة بالهواء ،الضوضاء من الاماكن المجاورة ، الضوضاء من المعدات المكتبية ، و صوت المنشأت القريبة ).

و هناك ثلالث استراتيجيات تم اقتراحها لمنع الضوضاء وهي :

امتصاص الصوت بأستخدام بلاط السقف. حجب الصوت بأستخدام لوحات محطات العمل و تخطيط مساحة العمل . التستر على الصوت بأستخدام تقنيات اخفاء الصوت الالكترونية.

و للهندسة تأثير على الراحة الصوتية فأذا كانت المساحة مربعة تكون الراحة الصوتية اعلى ، و استخدام التدفئة تحت البلاط يؤدي القضاء على السجاد و التي تميل الى امتصاص الصوت ، و كلما كانت المادة اصعب كلما كانت قدرتها على امتصاص الضوضاء .

الراحة البصرية

تحدد الراحة البصرية ظروف الاضاءة و وجهات النظر من مكان العمل .

و التصميم المعماري للمساحة له تأثير مباشر على أضاءة المكتب و الاخير له تأثير مباشر على رفاهية و انتاجية الموظفين.

أثبتت المكاتب الكثيفة الكثافة، و كذلك المكاتب ذات المخطط المفتوح ان لها تأثير سلبي على الراحة البصرية للعاملين في الفضاء الى جانب هندسة النوافذ و قياس السطوح الضوئية و كمية الزجاج و المواد العاكسة و الاثاث .

جودة الهواء الداخلي

يجري تنفيذ استراتيجيتين في تصميم المباني للتعامل مع جودة الهواء الداخلي لأماكن العمل

زيادة معدل التهوية و الذي بدوره يقلل من نسبة تلوث الهواء تقليل مصدر التلوث داخل و حول المبنى

و ذكرت الدراسات الحديثة ان امداد الهواء الخارجي في البيئات غير الصناعية يحسن من جودة الهواء و يقلل تركيز ملوثات الهواء ، و يجب ان يتناسب معدل امداد الهواء الخارجي مع الملوثات داخل المبنى ؛ و مع ذلك فأن كمية الملوثات داخل المبنى سوف تختلف تبعا لحجم و عدد الافراد الذين يشغلون الفضاء.

و تشير الدراسات و الابحاث الى ان الانزعاج في مكان العمل اكثر تكرارا بنسبة 30 الى 200 في المائة في المباني ذات التهوية الميكانيكية ، و قد اثبت استخدام التهوية الطبيعية ايضا انه مفي مما يوفر وفورات كبيرة من الطاقة من انظمة تكييف الهواء .

و يمكن ان تكون التهوية الطبيعية ضارة ايضا في في المدن التي يكون فيها تلوث الهواء الخارجي مرتفعا .

متلازمة بناء المرضى SBS

SBS هي مجموعة من المشكلات الصحية التي تسببها العوامل التي غالبا ما يتم تجاهلها عندما يتعلق الامر بالجودة البيئية الداخلية ، اغلاق الفتحات الطبيعية ، استخدام مواد البناء التي لم يتم اختبارها و تصديقها بشكل صحيح ، الاثاث ، العفن ، و عث الغبار ، المواد المثيرة للحساسية ، و المعدات المكتبية كلها عوامل تساهم في SBS.