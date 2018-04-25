العوادي تحذر من خطة “صهيوامريكية” تدفع العراق للاعتراف بإسرائيل

(المستقلة) … حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي، اليوم الأربعاء، من تنفيذ بعض دول الخليج خطة صهيوامريكية لابعاد العراق من محور المقاومة والاعتراف بإسرائيل.

وقالت العوادي في بيان لها تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “السعودية وبعض دول الخليج تحاول تنفيذ خطة صهيوامريكية بابعاد العراق من محور المقاومة، وهي تسير باتجاه اعتراف علني بدولة الكيان الصهيوني على حساب شعبنا العربي في فلسطين المحتلة”.

واضافت ان “هناك أنباء تحدثت عن وجود مناورات وتدريبات مشتركة بين طيارين صهاينة واخرين من دول الخليج لضرب محور المقاومة في سوريا ولبنان”، مشيرة الى ان “هذه التحركات توحي بوجود نية من محور الشر لاثارة حرب جديدة في المنطقة لن يكون العراق بمنأى عنها”.

واوضحت ان “العراق متمثلا ببعض قياداته الخيرة وفصائله المجاهدة، هو جزء رئيسي من محور المقاومة الذي افشل مشروع داعش والمخططات الصهيوامريكية التي اعتمدت على بعض الدول الإقليمية والخليجية”.

وتابعت “لذا ان اكل الطعم السعودي وابعاد العراق من هذا المحور سيكون بمثابة تسليم رقاب الشعوب المستضعفة بيد الاٍرهاب الدولي الذي تمثله امريكا والكيان الصهيوني والسعودية وتركيا وبعض الدول الخليجية”.