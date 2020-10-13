العنود العيسى تتصدر تريند تويتر فى السعودية وتوجه رسالة للمتنمرين بها

المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت البلوجر السعودية الشهيرة العنود العيسى ، حديث رواد مواقع السوشيال ميديا بالمملكة ، بعد نشرها مقاطع فيديو لها ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وهى تستعرض مفاتن جسدها بشكل آثار غضب المجتمع السعودي.

الأمر الذى آثار ضجة كبيرة بين النشطاء السعوديين ، وتصدر هاشتاج باسم العنود العيسى ، مرفقاً بصورا وفيديوهات لها ، على مدار الساعات الماضية ، لتخرج العنود عن صمتها وترد على المتنمرين بها على حد قولها فى تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر

حيث كتب العنود قائلة :” ما ودي اتنمر على احد بس قبل لا تتكلمون بأحد يا ليت تشوفون انفسكم بيبي وشكراً اذا ما عندكم مرايات بتصدقلكم بمرايات”.

وليست المرة الأولى التى تتصدر فيها العنود العيسى التي تدرس في إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية ، حديث السوشيال ميديا ، بل لها سجلا واسعا من المواقف المثيرة للجدل، إذ كانت قد تحدثت في وقت سابق عن تعرضها للاغتصاب من قبل مجموعة أشخاص.

وفي حينها تعاطف معها الكثير والبعض شكك بقصتها كونها تظهر بمظاهر مخلة واتهموها بمحاولة كسب الشهرة وانها لاتبالي لما تقوله مطالبين بمحاسبتها.

كما أثارت الجدل حولها ، منذ فترة قصيرة ، وذلك بعد ظهورها في فيديو جريء وهي تستعرض “البكيني” ، وتحدثت العنود خلال الفيديو، بشكل اعتبره البعض خادشا للحياء، كونها تستعرض مجموعة من ملابس البحر التي أعلنت إنها ستُجربها لأول مرة.