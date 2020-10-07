العميد الكربلائي يواصل تعزيز صفوفه عن طريق تعاقدات جديدة
المستقلة /علي النصر الله / ..اعلنت الهيئة الادارية لنادي كربلاء ، اليوم الاربعاء، عن تعزيز صفوف فريق النادي الذي يستعد للدخول في منافسات الدوري التأهيلي بتعاقدات الجديدة ، منوهة الى ضم مجموعة من الوجوه الشابة والمميزة والتي من المؤمل ان يكون لها مستقبلا واعدا .
وقال نائب رئيس الهيئة عبد الامير هويدي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” الإدارة تواصل عملها بالتنسيق مع الكادر التدريبي من اجل الوصول الى حالة الجاهزية المطلوبة”، داعيا الجميع “لتقديم الدعم والإسناد من أجل تقديم صورة مشرقة للكرة الكربلائية” .
وأكد هويدي “سعي الادارة الجاد من اجل تدعيم الفريق بالعناصر المؤهلة والتي يمكن لها ان تعيد للعميد صورته الحقيقة ،وبالتالي تحقيق حلم الجماهير بعودة العميد الكربلائي لدوري الأضواء “.
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