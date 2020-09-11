العمل: لا توجد لدينا تخصيصات للحماية الاجتماعية وما ينشر اعلانات كاذبة

المستقلة.. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدم مسؤوليتها عن أية اعلانات أو منشورات على مواقع التواصل او من جهات معينة ” تفيد او توهم الناس بوجود تقديم على اعانات الحماية الاجتماعية او راتب المعين المتفرغ”

وقال بيان عن الوزارة تلقت (المستقلة) نسخة منه مساء اليوم، ان هذه المنشورات “هدفها ابتزاز الناس أو كسبهم لأهداف انتخابية من اية جهة تصدر”.

وأكدت ان “هذه وعود واعلانات كاذبة تستغل فقر الفقراء لأسباب معروفة”.

وأهابت الوزارة بالمواطنبن عدم تصديق ما ينشر، مشيرة الى عدم وجود “التخصيصات المالية حالياً لإطلاق الشمول بالحماية الاجتماعية، أو راتب المعين المتفرغ”..