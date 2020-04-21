العمل : سننشر اسماء المشمولين بالإعانة حال أكتمال الاجراءات

(المستقلة).. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قيامها بنشر أسماء المشمولين بالاعانة حال اكتمال الإجراءات الفنية والمالية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه انها ستنشر لاحقاً وعبر موقع الوزارة الرسمي اسماء الأسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية التي وردت نتائجها من وزارة التخطيط كونها تحت مستوى خط الفقر ، مبينة ان الهيئة ستنشر اسماء الوجبات الاخرى للاسر المشمولة لاحقاً حال اكتمال الاجراءات الفنية والمالية كافة.

ونوهت الوزارة الى ان الاسر التي ستُنشر اسماؤها، تكون مراجعتها الاقسام وفق الجدول والتوقيتات المثبتة امام كل اسم مع ضرورة مراعاة الالتزام الشديد بالتوقيتات (منعا للتجمُّع) وذلك لسلامة الاسر من انتشار جائحة فايروس كورونا تطبيقا لتوجيهات خلية الازمة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وأكدت انه في حال عودة فرض حظر التجوال سيتم ايقاف العمل بالجدول المنشور عبر موقع الوزارة وحسب متطلبات وتقييم الموقف الوبائي الذي يصدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.