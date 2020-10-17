العمل تنسق مع اليونسكو والبنك الدولي لتجاوز اثار كورونا على الشباب

المستقلة/ – نسَّقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع منظمة اليونسكو والبنك الدولي لتجاوز اثار جائحة كورونا التي أثرت سلبا في شريحة الشباب للباحثين عن العمل.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب في الوزارة رائد جبار باهض في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة ، ان الوزارة تعمل على تدريب الباحثين عن العمل من خلال البرنامج التجريبي لتوظيف الشباب وتدريبهم على المهارات الرقمية للشمول الاقتصادي، بما يعمل على تحقيق العيش المستدام للاسر الفقيرة مع تشجيع العمل الحر لتسهيل الاندماج في سوق العمل وذلك نتيجة لارتفاع مستويات البطالة والتحديات التي واجهتهم خلال جائحة كورونا.

واردف انه تمت في السياق نفسه مناقشة المرحلة الاولى من ستراتيجية اصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق ( TEVT ) بالتنسيق مع اليونسكو، والاستعداد للمرحلة الثانية لتطبيق الستراتيجية من خلال مراكز التدريب المهني المنتشرة في المحافظات كافة.

في سياق ذي صلة اعلن باهض ايقاف التسجيل الالكتروني للباحثين عن العمل عبر النافذة الالكترونية الخاصة بذلك، لاسباب فنية تتعلق بالنافذة، مؤكدا انه سيفتح في الـ 19 من الشهر الحالي، كاشفا عن التنسيق مع البنك الدولي لبحث الاثار المترتبة لجائحة كورونا على شريحة الشباب في الجانب المهني لتعزيز رأس المال البشري في البلاد.