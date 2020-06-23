العمل تلزم احدى الشركات النفطية في البصرة بدفع المستحقات المتأخرة للعاملين لديها

(المستقلة)..الزمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احدى الشركات النفطية العاملة في البصرة بدفع المستحقات المتأخرة للعاملين لديها.

والتقى مدير قسم التفتيش في الوزارة عباس فاضل اثناء الحملة التفتيشية في منطقة البرجسية بالبصرة عدد من العمال المتظاهرين كانوا قد تظاهروا احتجاجا على اداة احدى الشركات العاملة في الحقل النفطي بالمنطقة.

واستمع مدير القسم الى شكاوى العمل المتظاهرين، ومن ثم عقد اجتماعا مع ادارة الشركة تم بعدها التوصل الى صيغة لحل مشكلة تأخر رواتبهم ودفع المستحقات كافة للعمال بدون استقطاع.