العمل تعتزم تنفيذ مشروع تشغيل الشباب وتشكِّل لجنة وزارية لإدارته

(المستقلة)..عقـدت دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعاً مع منسق مشروع تشغيل الشباب للتباحث بخصوص آلية تنفيذ المشروع ومدى استجابته لستراتيجية الوزارة في القضاء على البطالة.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض ان الدائرة تحرص على ان يتم تنفيذ المشروع من خلال خلق مناطق تنموية تحتضن مشاريع الشباب وتكون هذه المشاريع متنوعة (صناعية- وتجارية- وزراعية) تسهم في تشغيل اكبر عدد من الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بياناتها.

واشار الى الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية تضم وزارتَي العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط والبنك المركزي لإدارة هذا المشروع.