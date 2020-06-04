العمل تعتزم تنفيذ خطة تنمية موسعة بالتنسيق مع بعثة البنك الدولي

(المستقلة)..أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عزم الوزارة تنفيذ خطة تنمية اجتماعية موسعة بالتنسيق مع بعثة البنك الدولي في العراق.

واجرى الركابي اجتماعا مشتركا مع بعثة البنك الدولي في العراق بحضور مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض ، الخميس، وناقش معها المواضيع المتعلقة بدعم الوزارة ومساندتها في تنفيذ ستراتيجيتها في دعم الفئات التي ترعاها ومنها ما يتعلق بموضوع الحماية الاجتماعية وتوسيع فئة الشمول وانشاء قاعدة بيانات رصينة ومتكاملة.

وبين الوزير ان من اهم المواضيع الاخرى التي تمت مناقشتها مع بعثة البنك الدولي هي التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وما يتعلق بدعم ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال توفير سبل دمجهم في المجتمع مشيرا الى ان البعثة ابدت استعدادها لتقديم الدعم المالي للوزارة لإعانتها في تنفيذ خططها التنموية تجاه الشرائح التي ترعاها.

وتابع ان الوزارة تبدي استعدادها التام في التعاون مع فريق البنك الدولي في العراق وانها ستشكل فرقاً متخصصة لتنفيذ البروتوكولات التي تم الاتفاق عليها وهي جادة في احداث انعطافة ايجابية واضحة في مجالات عملها بمساعدة شركائها الاجتماعيين.

من جهته اوضح مدير مكتب البنك الدولي في العراق رمزي نعمان ان البنك سيستمر في دعم الوزارة لما يمر به العراق من اوضاع اقتصادية متدهورة اثرت سلبا على الوضع المعيشي للعوائل الفقيرة التي ترعاها الوزارة لافتاً الى ان الاجتماع اثمر عن العديد من الاتفاقات التي من شأنها النهوض بعمل الوزارة ودعم الشرائح المنضوية تحت رعايتها.