العمل تطلق راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقاً لشهر أيار الماضي

(المستقلة).. اطلق هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة راتب المعين المتفرغ لشهر أيار من عام 2020 للمستلمين سابقا مساء يوم الاثنين الموافق 8/6/2020 عن طريق الدفع الالكتروني من خلال مصرفي (الرافدين، وآشور)، فيما سيطلق الراتب عبر مصرف الرشيد خلال اليومين المقبلين بسبب إجراءات فنية تتعلق بالمصرف.

وأكد رئيس الهيئة عصام عبداللطيف التميمي على المصارف تسليم الرواتب للمستفيدين من دون استقطاع يتجاوز النسبة المحددة من قبل المصارف البالغة الف دينار وبخلاف ذلك يتوجب على المستفيدين ابلاغ الهيئة لتقوم بمطالبة المصارف باسترجاع المبالغ المستقطعة.