العمل تضع آلية لاصدار بطاقات (الماستر كارد) للمستفيدين من ذوي الاعاقة

المستقلة / – أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وضع آلية جديدة لاصدار بطاقات (الماستر كارد) للمستفيدين من ذوي الاعاقة.

وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبد اللطيف التميمي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح “واطلعت عليه المستقلة اليوم الاثنين، ان “الالية ستكون بحسب اختيار المستفيد للمصرف الذي يروم الانتماء له، داعيا المواطنين الى عدم مراجعة الهيئة لاصدار (الماستر كارد) لحين اكمال التعاقد مع المصارف خلال الشهر الحالي لاتمام اصدار البطاقات للمستفيدين مع تسهيل اجراءاتها لهم”.

وأضاف التميمي، انه “تمت مناقشة التحديات والصعوبات مع لجنة شكلت من أقسام الهيئة في المحافظات لبحث المعوقات التي تواجه عمل الهيئة منذ بداية العام ومن ضمنها توقف عمل الاقسام بسبب الاجراءات الصحية، فضلا عن الايعاز لقسم تكنولوجيا المعلومات بتحديث متغيرات راتب المعين مباشرة على واجهة النظام الالكتروني، اضافة الى اطلاق كل القيود المتوقفة للذين تبينت سلامة موقفهم القانوني، وكذلك ايقاف قيود من لديهم ازدواجية في الرواتب بحسب مقاطعة بيانات مركز الوزارة”.