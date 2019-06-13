العمل تبحث مع المنظمة الدولية وثيقة البرنامج الوطني للعمل اللائق

(المستقلة)..حضـر الوفد المشارك في اعمال الدورة الـ(١٠٨) لمنظمة العمل الدولية المقامة بجنيف اجتماعاً مع مدير برنامج التدريب في المكتب الاقليمي للمنظمة يوم الاربعاء الموافق 12ـ6ـ2019.

وتم بحث وثيقة البرنامج الوطني للعمل اللائق، إذ ابدى مدير برنامج التدريب استعداده لتقديم المساعدة فيما يخص مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بما يتواءم مع اتفاقية (102) لعام 1952 للمؤتمر العام للمنظمة بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والتوجه نحو الحماية الاجتماعية لشمول اكبر عدد من المستحقين الفعليين بما يحفظ كرامتهم ويضمن لهم العيش الكريم.