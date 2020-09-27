العمل تبحث مع البنك الدولي الآليات الخاصة بقروض المشروع الطارئ

المستقلة.. بحث معاون مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشرق عبدالخالق،عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مع البنك الدولي اجراءات ملء استمارة اقراض المشروع الطارئ.

وابدى عبد الخالق بعض الملاحظات على تصميم الاستمارة الخاصة بمنح القرض لتبسيط الاجراءات وسرعة الانجاز.

وذكر ان وزارة العمل تسعى مع البنك الدولي الى انجاح المشروع والحصول على القرض الذي من المؤمل ان يصل الى 200 مليون دولار، مبينا ان الوجبة الاولى من القروض توزع بين المستفيدين بواقع الف قرض.

وبيَّـن أن مبالغ القرض تكون حسب نوع المشروع، وتتراوح بين (1000-3000) دولار ويسمى بالقرض الطارئ ويمنح للمشاريع القائمة، و(5000-8000) دولار، و(3000-10000) دولار وتسمى بالقروض التأهيلية، مشيراً الى ان المستفيدين من هذا المشروع هم (الارامل ، والمطلقات ، والباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة البيانات الخاص بالوزارة).