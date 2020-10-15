العمل تبحث الوضع القانوني للعمالة البنغالية في العراق

المستقلة..بحـث وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل احمد حميد العلواني مع سفير دولة بنغلاديش ابو مكصود محمد الوضع القانوني للعمالة البنغالية الموجودة في العراق.

وقال الوكيل اثناء الاجتماع الذي حضره مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني، ان الوزارة تتعامل قانونيا مع العمالة الوافدة الى العراق من ناحية اصدار اجازة العمل، لافتا الى ان هناك قراراً من مجلس الوزراء بايقاف دخول العمالة البنغالية الى البلاد وذلك لتجاوز الحد القانوني لعددها في العراق.

واكد ضرورة السيطرة على تسرب العمالة الوافدة الى اعمال ومشاريع مخالفة غير التي جاءت من اجلها إذ ان هناك بحدود 300 ألف عامل بنغالي في العراق غير شرعي، داعيا السفارة لتوجيه عمالتها بتصحيح الموقف وتجديد اجازة العمل والاقامة لتصحيح وضعهم القانوني.

ودعا الوكيل اللجنة العراقية البنغالية المشتركة الى تقديم ملاحظات بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بخصوص العمالة البنغالية في العراق وتضمين تلك الملاحظات في المذكرة لتفعيلها، مشيرا الى ان تفعيل مذكرة التفاهم سيسهم في حل المشاكل المتعلقة بوضع العمالة الوافدة الى العراق.