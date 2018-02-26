العمل العراقي يدعو الى أبعاد الرموز الدينية عن الأجواء الانتخابية

(المستقلة).. اعرب المجلس السياسي للعمل العراقي عن قلقه الشديد من الوضع في الأشهر المقبلة و”ما قد يرافقها من خروقات للقوانين الانتخابية”، داعيا الى عدم استخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية.

وحذر بيان اصدره المجلس، اليوم الاثنين، من “التسقيط الذي لا يستثني احدا ، لأنه خطير على توجهات الناخبين وميولهم ويندرج خارج اطار العملية الانتخابية والتنافس الشريف”.

كما حذر من “استخدام الرموز الدينية في الترويج لأفراد او قوائم انتخابية”، مؤكدا بأنه “خروج واضح على قدسية الرموز وعلى القانون الانتخابي الذي يحظر مثل هكذا تصرفات”.