العمل الدولية واليونيسف تدعو العراق الى جعل الحماية الاجتماعية أولوية في العمل

(المستقلة)..دعت منظمتي العمل الدولية واليونيسف الى التأمل فيما يعنيه اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال بالنسبة إلى العراق، وما الذي يسعى العراق إلى تحقيقه.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك اصدرتاه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال أن “الأطفالُ ينتمون إلى الصفوف الدراسية وليس إلى ميادين العمل.معربتين عن القلق بأنه في ظلّ جائحة فايروس كورونا المستمرة، ممكن أن تزيد من عدد الأطفال الفقراء المهددين بخطر الاضطرار الى الالتحاق بعمل الأطفال.

وأضاف البيان بالنسبة إلى الأطفال الأكثر هشاشة، يكون خطر الاضطرار إلى العمل بغية إعالة أسرهم أمرا حقيقيا للغاية. فمع استمرار الجائحة في حرمان الأسر من العمل، أي من القدرة على كسب قوتِهم اليومي، نرى تزايد للفقر في العراق، وهذا يعني تفاقم مخاطر إجبار الأطفال والمراهقين من الفئات الهشة على العمل.

وأشار الى انه حتى من قبل أن تضرب جائحة كورونا العالم، كان هناك 7.3% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 17 عاما، منخرطين في أشكال متنوعة من عمل الأطفال، بما في ذلك الأعمال الخطرة والاستغلالية، بحسب نتائج المسح العنقودي المتعدد المؤشرات السادس (MICS-6) الذي دعمته اليونيسف، والذي أجري عام 2018، ليعطي بيانات وافية بشأن الأطفال والمراهقين في العراق حتى ذلك الحين.

وأوضح إن أثر الاضطرار إلى العمل في سنٍّ مبكر بالنسبة إلى الطفل يمكن أن يكون أثره مدمّرا طويل الأمد، إذ يخاطر الطفل بفقدان تعليمه/ تعليمها، فضلا عن الحرمان من الرعاية الصحية الأساسية، والتعرض للمخاطر والممارسات الخطيرة. لهذا دأبت منظمة العمل الدولية واليونيسف على العمل لدعم الحكومة العراقية في انهاء عمل الأطفال.

ونوه الى ان العراق كونه واحد من البلدان الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،قد تعهّد بتنفيذ كافة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك حماية الاطفال من كافة أشكال الاستغلال، ولا سيما عمل الاطفال.

وتابع كما صادق العراق أيضاً على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)، والتي تعتبر أساسية في مكافحة عمل الأطفال.

وأشار البيان الى عمل المنظمتين مع “شركائنا” في الحكومة العراقية على اعداد وتنفيذ منظومة مراقبة عمل الاطفال، ولا سيما في أوساط الفئات الأكثر هشاشة من الأطفال، كاللاجئين والنازحين، وذوي القدرات (الاحتياجات) الخاصة، والفقراء والايتام من الأطفال. منوها الى أن هذه المنظومة تساعد على تحديد الأطفال المعرضين للانخراط في عمل الأطفال، أو الذين انخرطوا مسبقا فيها، وتوفير الدعم الذي يحتاجون إليه. وأوضح ان التركيز سيكون على محافظتي نينوى ودهوك على وجه التحديد، حيث أن أعداد اللاجئين والنازحين الأطفال، في هاتين المحافظتين، مرتفع بشكل ملحوظ.

إضافة إلى ما تقدّم، قالت منظمة العمل الدولية انها تعمل لضمان وصول الأطفال من الفئات الهشة إلى التعليم الرسمي وغير الرسمي، وحصول أولياء أمورهم وأقاربهم ممن هم في سن العمل، على خدمات التشغيل والتدريب المهني غير الرسمي.

أما فيما يتعلق باليونيسف ودورها، فقد دعت وزارة التربية إلى ضمان أن يحصل كل طفل على تعليم ذي نوعية جيدة. كما تعمل اليونيسف أيضا مع الحكومة على ضمان تعزيز القوانين التي تحمي الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال، بما في ذلك عمل الأطفال، وتطبيق تلك القوانين بشكل سليم.

واستدرك بالإشارة الى ان هذا كله لن يكون كافيا ما لم نعالج الأسباب الأساسية التي تقف خلف عمل الأطفال، ألا وهي: الفقر والحرمان.

وبين ان المنظمتين الدوليتين تعمل أيضا مع “شركائنا” في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاعداد خطة العمل الوطنية العراقية لمكافحة عمل الاطفال، داعية السلطات العراقية لتجعل الاستثمار في الحماية الاجتماعية الاساسية للعائلات، أولوية في عملها.

وشددت على انه حينها فقط سنوفّر على الآباء الفقراء عناء اتخاذ قرار ارسال اطفالهم الى العمل بدلا من ارسالهم إلى صفوف المدارس.