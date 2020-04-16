العمل : أكثر من مليونين ونصف المليون شخص قدموا على منحة العوائل المستحقة

( المستقلة)… أعلنت وزارة العمل أعلنت وزارة العمل، الخميس، أن أكثر من مليونين ونصف المليون شخص قدموا على منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوزارة قولها، إن ” أكثر من مليونين ونصف المليون قدموا على منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي”.