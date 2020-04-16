العمل : أكثر من مليونين ونصف المليون شخص قدموا على منحة العوائل المستحقة
( المستقلة)… أعلنت وزارة العمل أعلنت وزارة العمل، الخميس، أن أكثر من مليونين ونصف المليون شخص قدموا على منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوزارة قولها، إن ” أكثر من مليونين ونصف المليون قدموا على منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي”.
وأوضحت الوزارة، أنه “سيتم التواصل مع المشمولين من خلال أرقام الهواتف المسجلة”.
يشار الى ان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أعلنت في، 11 نيسان الحالي، إطلاق منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي جراء كورونا والحظر..
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