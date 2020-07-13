العمليات المشتركة : مكافحة الارهاب نفذ عملية تطهير بين القوات الاتحادية والبيشمركة

المستقلة .. أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، إن جهاز مكافحة الارهاب نفذ عملية تطهير الحد الفاصل بين القوات الاتحادية والبيشمركة ضمن عمليات ابطال العراق لتطهير البلاد من فلول داعش.

واضاف الشمري في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، إن “عمليات ابطال العراق الرابعة مستمرة وتميزت بالتعاون والانسجام بين القطعات الامنية”.

واضاف ان “العمليات تهدف إلى تعزيز الامن والاستقرار وضبط الحدود الفاصلة مع القيادات المجاورة واعادة النازحين إلى مناطقهم في ديالى”.