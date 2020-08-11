العمليات المشتركة تنفي تعرض منفذ حدودي مع الكويت لـ “عمل تخريبي”

المستقلة /- نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، تعرض منفذ حدودي مع الكويت إلى “عمل تخريبي”.

وقال المتحدث في بيان مقتضب تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين : “تناقلت بعض وكالات الأنباء خبرا عن تعرض منفذ جريشان إلى عمل تخريبي، وهذا غير صحيح”.

وأضاف أن “قيادة العمليات المشتركة تنفي هذا الخبر”.

ويوم امس الاثنين، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر لها، أن “انفجارا حدث على الحدود بين العراق والكويت نجم عن استهداف ميليشيا مسلحة لقافلة تحمل عتادا للجيش الأمريكي”.