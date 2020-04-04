العمليات المشتركة تنفي انزالا جويا قرب الحدود العراقية السعودية

( المستقلة)…نفت قيادة العمليات المشتركة يوم السبت القيام بعملية انزال جوي قرب الحدود العراقية السعودية.

وقالت القيادة في بيان اليوم انه تظهر بين الحين والآخر اخبار او فيديوات تحمل مواضيع مفبركة وغريبة بنفس الوقت وآخرها الفيديو الذي يتحدث عن إنزال قرب الحدود العراقية السعودية ومعلومات مسربة.

واضاف البيان ان ماجاء في هذا الفيديو عبارة عن شائعات وقصص لااساس لها من الصحة وان ماجاء من تسريب معلومات من مكتب نائب قائد العمليات المشتركة أمر غير صحيح ويعد نوع من الهراء الذي لايستحق الرد عليه، حيث ان جميع الاخبار التي يستوجب الاعلان عنها تتم من خلال خلية الإعلام الامني بشكل مباشر .

وواردف البيان بالقول “عليه ستتخذ قيادة العمليات المشتركة الاجراءات القانونية بحق هذا المتحدث وتهيب بوسائل الاعلام توخي الدقة في نقل اي خبر امني وان يؤخذ من المصادر الرسمية المخولة بذلك” .( النهاية)