العمليات المشتركة تلغي قرار نقل عوائل داعش الى مخيم العمله في نينوى

(المستقلة).. اعلن نواب نينوى عن الغاء فكرة نقل عوائل داعش من مخيم الهول في سوريا الى مخيم العملة في محافظة نينوى.

وقال بيان اصدره نواب المحافظة،اليوم، “بعد جمع التواقيع من قبل نواب عن محافظة نينوى في مجلس النواب العراقي ورفضهم بشكل قاطع على نقل عوائل داعش من مخيم الهول الى مخيم العملة في ناحية الزمار التقى اليوم وفد من نواب نينوى بالفريق الركن عبدالامير يارالله في قيادة العمليات المشتركة بغية تبليغ الجهات المختصه برفض نواب نينوى بشكل كامل نقل الارهابيين من مخيم الهول السوري الى مخيم معد لهذا الغرض في محافظة ننينوى

واشار البيان الى ان العمليات المشتركة استجابت لذلك و”وعدت بنقل المخيم الى منطقة اخرى خارج محافظة نينوى”.

و حمل الوفد الجهة التي اقترحت هذا المكان “المسؤولية القانونية والاخلاقية لهذا العمل الذي يمس امن نينوى ويؤثر على السلم المجتمعي في هذه المدينة المتنوعة بمكوناتها”.