العمليات المشتركة تعلن تفاصيل اجتماع اربيل مع البيشمركة

(المستقلة)… اعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تفاصيل اجتماعها مع وزارة البيشمركة في اربيل.

وذكرت القيادة في بيان لها تلقته (المستقلة) انه “انعقد اليوم الاثنين 20 تموز 2020 في اربيل اجتماع لجنة التنسيق العليا بين قيادة العمليات المشتركة وقيادة قوات حرس الاقليم- البيشمركة-.

واضاف البيان ناقش المجتمعون المواضيع التي كانت على جدول أعماله والتي تضمنت تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وغلق الثغرات الموجودة بين خط انفتاح القطعات وإيجاد آلية عمل مراكز التنسيق المشترك وكذلك العمليات الامنية المشتركة في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك.

ووصل وفد من وزارة الدفاع العراقية، صباح الاثنين، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لإجراء مباحثات مع وزارة البيشمركة تخص أمن مناطق النزاع بين بغداد والإقليم، ومواجهة نشاط تنظيم داعش هناك. (النهاية)