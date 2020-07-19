العمليات المشتركة تدعو الاهالي للتعاون وتكشف تفاصيل قصف الخضراء

(المستقلة)… كشفت قيادة العمليات المشتركة تفاصيل قصف المنطقة الخضراء وسط بغداد ظهر اليوم، ودعت الاهالي للتعاون في مكافحة مطلقي الصواريخ الذين وصفتهم بـ”المجاميع الاجرامية”.

وقالت القيادة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “المنطقة الخضراء تعرضت بعد ظهر اليوم، الى سقوط ثلاث قذائف هاون عيار 82 ملم انفجرت اثنان وواحدة لم تنفجر”.

وأوضحت القيادة أنه “من الواضح بأن الجهات التي تقف خلف هذا الهجوم مازالت تريد خلط الاوراق واضعاف الدولة”، لافتة إلى أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه قيادة العمليات المشتركة بتكليف جهد امني استخباري سريع للتوصل للفاعلين وتقديمهم للقضاء”.

ودعت قيادة العمليات المشتركة كافة المواطنين إلى “التعاون مع القوات الامنية في تقديم المعلومات لمكافحة هذه المجاميع الاجرامية”.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم الاحد، بسقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الامريكية في العاصمة العراقية بغداد. (النهاية)