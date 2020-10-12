العمارة بدون الناس: البيئة المبنية للآلات

المستقلة / – تمثل مراكز البيانات وخطوط التجميع المؤتمتة ومرافق الاتصالات والمستودعات جانبًا منفعيًا للغاية للبيئة المبنية ، ومع ذلك فهي تشكل نوعًا معينًا من البنية التحتية داخل المجتمع المعاصر ، وهو أمر أساسي لتطوير الحياة اليومية.

نادرًا ما نوقشت هذه النماذج الجديدة في المهنة ، فقد اخترقت مؤخرًا الخطاب المعماري ، مما أثار تساؤلات حول الأهمية المعمارية وإمكانات التصميم للمساحات التي تدعم آليات عالم اليوم.

أدى ظهور النماذج الجديدة التي تلبي احتياجات الآلة إلى إجراء محادثة حول نوع من الهندسة المعمارية حيث لم يعد المقياس البشري هو المقياس الافتراضي للمساحة وحيث لا تلتزم المعلمات التي تحدد الكائن المبني للحالة البشرية والدوافع الثقافية و أنماط الحركة أو التوجه. ضرورة التنظيم المكاني هي الوقت والمتطلبات الفنية وكفاءة العملية. في هذه المناظر الطبيعية الآلية ، يُكلف الناس فقط بالإشراف على العمليات الآلية.

تفتقر على ما يبدو إلى الصفات المعمارية ، وإلى حد ما غير مصممة للأشخاص ، ما يميز هذه الأنماط عن مجرد البنية التحتية هو علاقتها بمشهدنا الثقافي. إن المبنى المجهول الذي يحتوي على خوادم Google هو في الواقع أرشيف ثقافي للمجتمع المعاصر.

يقوم مركز بيانات Facebook في Prineville بتخزين الصورة الرقمية للحياة الشخصية لما يقرب من ملياري شخص. كما يلاحظ ريم كولهاس ، “في الوقت الذي يكون فيه تاريخنا الجماعي رقميًا ، أصبح مركز البيانات أحد أكثر النماذج الثقافية أهمية لدينا”.