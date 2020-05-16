العمارة البدوية: طريقة جديدة للعيش أثناء التنقل

المستقلة / إن المفهوم الرومانسي للتجول ، والقدرة على الابتعاد بحرية عن المألوف مع الحد الأدنى من الممتلكات هو رغبة شهدها الجميع تقريبًا في مرحلة ما من حياتهم. إن نمط الحياة البدوية جذاب للغاية لأنه يمثل إمكانية التمرد ضد رموز الاستقرار والديمومة لصالح استكشاف البيئة الطبيعية والقدرة على التكيف مع مجموعة متنوعة من ظروف المعيشة بسهولة. أدت هذه الرغبة إلى ظهور هياكل متحركة للمتشرد الحضري الذي يمكن أن يتحول إلى مكتب مؤقت أو منزل أو حتى مجتمع بأكمله.



أثار نمو المدن وضواحيها تساؤلات حول أفضل طريقة للعيش وتطور إلى طرق غير تقليدية للتصميم الداخلي. في نفس الوقت تقريبًا ، تعتبر الهندسة المعمارية البدوية فكرة قام المصممون بإعادة النظر فيها مرة بعد مرة. وباعتبارهم من دعاة الحياة العملية للمدينة ، فقد عرف المصممون أيضًا بجمع كفاءة المساكن الحضرية مع جوانب نمط الحياة المتجول. من تصميم العمارة التي تطفو ، وإعادة التفكير في كيفية فهمنا للمخيمات ، واستكشاف إمكانيات جديدة للهندسة المعمارية على عجلات ، تعيد هذه المشاريع تعريف معنى المنزل وتثبت أن الروح البدوية حية للغاية في الوقت الحاضر.

لعل أحد الأمثلة البارزة الأولى للهندسة المعمارية المتنقلة في البيئة المبنية الحديثة كان مسرح ألدو روسي تياترو ديل موندو ، الذي تم إنشاؤه لبينالي البندقية الافتتاحي عام 1980. على الرغم من أن هذا الهيكل لم يتم تصميمه للسكان ، فقد تم بناؤه في أحواض بناء سفن فوسينا وتم سحبه عبر البحر الأدرياتيكي إلى ساحة سان ماركو لمشاهدة الجمهور. يمثل هذا الهيكل العائم المسرح كشيء معماري ، لكن طبيعته الانتقالية كان لها أهمية دائمة على تطوير نماذج العمارة العائمة ، والتي تطورت إلى مئات المنازل والمكاتب والمدارس المأهولة التي يمكن أن تطفو.



طور المكتب الجانبي في كندا طريقة جديدة لفهم ما يعنيه التخييم من خلال إزالة التركيز من معدات التخييم واقتراح أسئلة التصميم حول موقع المخيم نفسه ، والعمليات الجماعية التي ينطوي عليها ، والخبرة العامة للتخييم. اكتشف المشروع ، الذي تم تقديمه في بينالي شيكاغو الأول في عام 2015 ، خمسة احتمالات لكيفية “ارتباط المخيمين ببعضهم البعض ، وكيفية تطبيق طقوس التخييم وإبلاغ النظام المكاني ، وكيفية تفاعل موقع المخيم مع سياقه.” يثير عمل التخييم تساؤلات حول الوجود وكيف يمكن للبشر توفير الاستقرار في بيئة متغيرة باستمرار أثناء انتقالهم من مكان إلى آخر. من مميزات المخيم ، طُبعت التصاميم على سلسلة من الكتيبات التي توضح من قد يستخدم موقعًا معينًا ، والعتاد المطلوب ، والمناظر الطبيعية ، والطقس الموسمي ، وكيفية إعداد الموقع للسكن. إن عمل التخييم جذاب للغاية لأنه يوفر الهروب من الدوام ويقوي المصلحة الأساسية المتمثلة في اللجوء إلى كوخ بدائي.



الهندسة المعمارية على عجلات ، أو “العمارة” كما يطلق عليها ، هي تصنيف آخر نشأ عن الرغبة في المغامرة خارج الشبكة إلى المجهول العظيم. يمكن قيادة هذه الهياكل الصالحة للسكن أو سحبها من مكان إلى آخر. بعض من أبرز الأمثلة تشمل “المنازل الصغيرة” التي تزداد شعبية والتي تناسب برنامج المنزل العادي في منطقة صغيرة. تبلغ مساحة العديد من المنازل أقل من 40 مترًا مربعًا ، ولا توفر سوى الحد الأدنى من التخزين ، مما يعني أن شاغليها لا يمكنهم جلب سوى جزء صغير من متعلقاتهم الشخصية. تعزز هذه المنازل الصغيرة التفاعل الاجتماعي بين الناس وتخلق شعورًا بالعزلة مع البيئة المحيطة بهم.

عندما لا تتركز حياتنا في مكان واحد ، فإن العمارة البدوية لديها القدرة على اقتراح طريقة جديدة للعيش ، وتحويل طريقة تناولنا ونومنا وعملنا ووجودنا بالكامل في حياتنا اليومية أثناء التنقل. تظهر إمكانات هذه الهياكل كيف يصمم المهندسون المعماريون حلولًا إبداعية للهروب من واقعنا الحديث بحثًا عن أسلوب حياة أكثر استكشافية ومغمورًا بيئيًا.