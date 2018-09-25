العلوم والتكنولوجيا تعلن معالجة مخلفات مشعة “خطيرة” في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. أعلنت وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، الاثنين، عن معالجة مخلفات مشعة “خطيرة” موزعة على منطقتين في محافظة ميسان بكلفة لم تتجاوز 25 مليون دينار،

وقالت الوزارة في بيان صحفي “التزاما بسياقات الواجب الوطني وعملا بالإجراءات والآليات العلمية تمكن خبراء وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا من معالجة مخلفات مشعة خطرة استوطنت في عدد من محافظاتنا الجنوبية على مدى أكثر من عقدين ونصف جراء حرب الخليج الثانية”.

وأوضحت بالقول “خبراءنا الوطنيين نجحوا في معالجة 49 نقطة مشعة في محافظة ميسان موزعة على منطقتين وبكلفة لم تتجاوز 25 مليون دينار وبأيادٍ وخبرات عراقية، فيما سيشرع فريق مختص الأسبوع المقبل بمعالجة النقاط المشخصة في محافظة البصرة حرصا على معالجة المخلفات والمكامن المشعة وإزالة جميع الملوثات الاشعاعية في العراق”.