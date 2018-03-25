العلماء : تطوير الذكاء الاصطناعي لتشخيص سرطان الدماغ

(المستقلة) … طوّر عدد من العلماء الألمان تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشخيص أورام الدماغ.

وقام العلماء بتصميم خوارزميات رقمية خاصة لأجهزة الكمبيوتر، وزودوا برمجياتها ببيانات أكثر من 2800 مريض مصاب بسرطان الدماغ.

ولاختبار قدرة هذه التقنيات على كشف الأورام، طلب العماء منها معاينة بيانات ألف شخص آخر بعضهم مصاب بسرطانات في الرأس، حيث أثبتت فعاليتها الكبيرة في اكتشاف المرضى، وتحديد نوع الورم.

وأوضح العلماء أن العلم حاليا قادر على تحديد نحو 100 نوع من سرطانات الدماغ، لكن تطوير التقنيات الجديدة التي ما زالوا يعملون على تحسينها، قد يساعد على اكتشاف أنواع جديدة من هذا المرض الفتاك.