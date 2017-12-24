العلماء : اكتشاف سر خطير عن الكوليسترول

(المستقلة) … يعتقد الكثيرون أن الإنسان الذي لا يدخن ولا يعاني من الوزن الزائد غير معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب أو الجلطة الدماغية.

ولكن علماء المركز الوطني لبحوث القلب والأوعية الدموية الإسباني اكتشفوا أن هذا اعتقاد خاطئ، وأن الأشخاص الذين لا يدخنون ووزنهم اعتيادي، معرضون أيضا للإصابة بالجلطات.

فقد أعلن العلماء أن نصف البشر من متوسطي العمر ليسوا ضمن القائمة الكلاسيكية لعوامل الخطر (التدخين والوزن الزائد)، مع ذلك فهم معرضون لخطر الإصابة بالنوبات القلبية أو الجلطات الدماغية بسبب تراكم اللويحات في الشرايين. ويوضح العلماء هذا الأمر بأنه حتى الشخص الذي لا يعاني من زيادة الوزن لا يتحكم في كمية الدهون المشبعة والمتحولة التي يتناولها.