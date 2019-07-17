العلاق : القطاع المصرفي اول المستفيدين من التطورات التقنية التكنولوجية في العالم

(المستقلة).. قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ان : القطاع المصرفي سيقوده مستقبلا تكنولوجيا المعلومات وسيكون هذا القطاع المتاثر والمستفيد الأول بالتغيرات التكنولوجية والتقنيات .

واضاف العلاق في كلمة القاها لدى حضوره حفل اطلاق مركز ادارة النقد للمصرف الاهلي العراقي، ان السرعة اليوم أصبحت عنصر مهم بالإدارة. والقطاع المصرفي هو المعني بالسرعة والدقة والتنوع وهو الأكثر حاجة لاستخدام هذه التطورات.اي ان العقلية النقدية ستقود القطاع المصرفي ليس في العراق فقط بل في العالم أجمع.

وأوضح أنه في عام 2006 كانت 5 شركات للطاقة وواحدة للتكنولوجيا تقود العالم بينما الان 5 شركات عالمية للتكنلوجيا هي الأشهر وشركة واحدة فقط للطاقة. فالمستقبل بالقطاع المصرفي يعتمد على استخدام التقنيات وتوظيفها.فالتقدم باي مجال يقاس بالتقدم التقني والتكنولوجي أن كان في القطاع المصرفي أو غيره.

وتابع في العراق تأخرنا بعقود ونحن قادرون على اللحاق عبر القدرة على استيعاب التطور وقد أثبت الشباب قادرون على التفاعل الإيجابي مع التطورات التقنية في العالم.وفرص التطور بالقطاع المصرفي بعد بابا مفتوحا للتوظيف الأفضل بالبلاد.