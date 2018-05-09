العلاقات العربية المكسيكية في ندوة بالجامعة العربية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 9/5/2018 بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة محاضرة تحت عنوان “المكسيك والعالم العربي: التحديات والفرص”، ألقاها السيد السفير/انريكي بروجا، الممثل الأسبق للمكسيك لدى الامم المتحدة وأستاذ السياسة الخارجية والدولية، وذلك بحضور المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية وسفراء أمريكا اللاتينية بالقاهرة، وشخصيات سياسية وبرلمانية وأكاديمية عربية ودولية.

وتم خلال المحاضرة استعراض العلاقات العربية المكسيكية ومناقشة سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سُبل تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والتجاري بما يعود بالنفع على الجانبين.