صباح العكيلي : الاقتراض بدلا من الموازنة العكيلي : الاقتراض بدلا من الموازنة

المستقلة / – اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون صباح العكيلي :” ان الاقتراض بدلا من الموازنة..سياسة حكومية للاشهر المتبقية من العام الحالي ” .

وقال العكيلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة:” لاموازنة للعام الحالي ولم يقدم طلب للتصويت على اية موازنة للاشهر الثلاثة المتبقية من هذا العام “.

واضاف:” تم تقديم طلب من الحكومة للاقتراض ولم يصل للتصويت البرلماني ، لان مبلغ الدين عال جدا ولايوجد تبويب دقيق فيه “.

وتساءل : كيف يوافق مجلس النواب على اقتراض مبلغ 41 تريليون دينار لثلاثة اشهر ؟

وكان البرلمان تسلم رسميا منتصف الاسبوع الماضي قانون تمويل العجز المالي الاقتراض للاشهر المتبقية من العام الحالي ، وتسلم بعده الورقة البيضاء للاصلاحات الاقتصادية.