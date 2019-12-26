العقابي يكشف عدم قبول استقالة صالح

(المستقلة)…كشف النائب عن كتلة سائرون أمجد العقابي، اليوم الخميس، عدم القبول باستقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، مشيرا إلى أن كتلته تدعم موقف صالح برفض أي شخصية “متحزبة”.

وقال العقابي في حديث تابعته المستقلة ، إننا “ندعم موقف رئيس الجمهورية برهم صالح بالدفاع عن مطالب الجماهير ونشد على يده بعدم خنوعه لمطالب القوى الراغبة بفرض مرشح متحزب”.

واكد أن “سائرون سيكون من الداعمين لرئيس الجمهورية وبقوة ولن نقبل باستقالته لأنه يمثل مطالب الجماهير ويدافع عن حقوقهم في إبعاد المتحزبين وتلبية المطالب”.

وكان رئيس الجمهورية، أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني.