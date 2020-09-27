العقابي: على الحكومة إرسال الحسابات الختامية للسنوات الماضية إلى مجلس النواب

المستقلة / – دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي ، الحكومة الى إرسال الحسابات الختامية للسنوات الماضية إلى مجلس النواب لإثبات جديتها في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وتعزيز ثقافة الشفافية والحرص على المال العام.

واشار العقابي في مؤتمر صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، الى خطوات الحكومة ودعم إجراءاتها الاخيرة في ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم على جرائم هدر المال العام ، مطالبا اياها بالمضي بهذه الإجراءات وتوسيع دائرتها لتطال حيتان الفساد وكبار السراق .

واضاف أن ” من مقتضيات الشفافية ومكافحة الفساد تقديم الحسابات الختامية للسنوات الثمان الماضية وارسالها الى مجلس النواب ضمن الموازنة المقبلة ، مبينا ان ” الحكومة السابقة كانت تعتبر اكمال الحسابات الختامية انجازا مهما لصالحها، لكنها لم تقم بارسالها إلى مجلس النواب “.