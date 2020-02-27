العفن كيف يمكن منعه و السيطرة علية من خلال التصميم المعماري

المستقلة … م. حنان الفلوجي / لسوء الحظ ، ربما عانينا جميعًا من المفاجأة المؤسفة لإيجاد العفن في المنزل. قد تبدو هذه البقع السوداء والخضراء غير المرغوب فيها ، والتي تُرى عادةً في الزوايا المظلمة والرطبة ، غير مؤذية في البداية ، لكنها تشكل مشكلة كبيرة للمباني والركاب. لأن ميل القالب هو الانتشار المستمر ، فهو يلوث المواد والسطوح تدريجياً ، مما يسبب رائحة مميزة وتلوث الهواء. ولكن كيف يمكن السيطرة عليه ، وبشكل أساسي ، منعه من الحدوث من خلال التصميم المعماري؟

العفن هو نوع من الفطريات الموجودة في كل مكان تقريبًا ، بما في ذلك الهواء نفسه. هناك العديد من الأنواع المختلفة. عند استخدام مصطلح “القالب الأسود” ، فإنه يشير عادةً إلى ما يسمى بـ Stachybotrys chartarum. هناك أنواع أخرى شائعة جدًا ، مثل Alternaria ، و Aureobasidium ، و Chaetomium ، وما إلى ذلك. من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن الفطر هو الفطر في مرحلته الأولية ، مما يجعله أكثر سطحية وأسهل في إزالته ، فإن العفن هو الفطريات في مرحلته المتقدمة . تشير النقاط السوداء المميزة إلى أن القالب متجذر بالفعل في المكان ، مما يجعل إزالته أكثر صعوبة. تتكاثر الفطريات من خلال جراثيمها وتزدهر على الأسطح الرطبة الغنية بالسليلوز ، مثل ألواح الألياف والخشب والجدران الجافة واللوح الجصي. في الأماكن التي بها تسربات صغيرة وتسلل ، يمكن أن يظهر القالب أيضًا.



القالب الأسود هو مادة سامة – أي أنه يطلق ما يسمى بالسموم الفطرية التي يمكن أن تكون ضارة للغاية لشاغلي المبنى. بالطبع ، يكون بعض الناس أكثر حساسية للجراثيم الفطرية من الآخرين ، وقد يصابون بأعراض تنفسية بعد استنشاق عدد صغير من الجراثيم. لكن البيئة التي تحتوي على نسبة عالية من السموم الفطرية يمكن أن تسبب التسمم الفطري لدى الأشخاص الأصحاء ، وهذا يتوقف على تركيز السموم الفطرية ، ومقدار الوقت الذي تتعرض لهم ، وعوامل أخرى.

بالنسبة للرضع والأطفال ، يكون التعرض للفطريات أكثر ضرراً. أظهرت الأبحاث أن الأطفال المعرضين للعفن قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالربو. في عام 2009 ، أصدرت منظمة الصحة العالمية وثيقة بعنوان المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية لجودة الهواء الداخلي: الرطوبة والعفن ، والتي تضمنت مراجعة شاملة للبحث العلمي حول المشاكل الصحية المرتبطة بالرطوبة في المباني والعوامل البيولوجية. ويخلص التقرير إلى أن الآثار الأكثر لفتا للعفن هي زيادة انتشار أعراض الجهاز التنفسي والحساسية والربو ، بالإضافة إلى اضطراب الجهاز المناعي. يلخص المستند أيضًا المعلومات المتوفرة حول أسباب العفن وكذلك التدابير المفيدة للتحكم في نموه داخل المنازل. تتمثل أهم طريقة لتجنب الآثار الضارة بالصحة في منع (أو تقليل) الرطوبة المستمرة والنمو الميكروبي على الأسطح الداخلية وهياكل البناء.

كمهندسين معماريين ، من واجبنا تطوير المباني التي تحافظ على صحة الركاب قدر الإمكان. لذلك ، لا يمكن أبدًا الحذر الشديد عند تسرب المياه للأسطح والجدران ، مع التأكد من استخدام المنتجات المناسبة. التفاصيل الدقيقة والرصد أثناء العمل أمر حيوي للمصادقة على سلامة الهياكل. والأهم من ذلك أن نأخذ في الاعتبار أن أشعة الشمس الوفيرة والتهوية الكافية هما أسهل الطرق وأرخصها وأكثرها فعالية (بشكل عام) للتحكم في الرطوبة داخل المباني. يمكن أن يكون إجراء التحليلات واقتراح الحلول المناسبة لأشعة الشمس والتهوية الطبيعية ، أي تطوير استراتيجيات سلبية ، أذكى تدبير وقائي في كثير من الحالات ، وخاصة في الأماكن ذات المناخات المعتدلة.

ومع ذلك ، بقدر ما هو معقد لمنع حدوث هذه الكائنات الحية الدقيقة الضارة في المباني ، هناك بعض الاحتياطات التي يمكن اتخاذها:

قم بإجراء عمليات تفتيش روتينية للعثور على أي تصدعات صغيرة وأجزاء من الأسطح والعزل المائي قد تؤدي إلى حدوث تسرب

تأكد من انخفاض مستوى الرطوبة داخل السكن.

اسمح بدخول الرياح والشمس الطبيعي إلى المبنى كلما أمكن ذلك.

إذا كنت لا تزال تلاحظ ظهور القالب ، فمن المهم إزالته من الموقع. إذا كانت المشكلة خطيرة ، فمن الحكمة البحث عن عمل احترافي. ولكن هناك العديد من الوصفات محلية الصنع على شبكة الإنترنت ، والتي تستخدم عادة التبييض ويجب أن تعمل عند إزالة تفشي الأمراض الصغيرة.