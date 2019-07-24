العطية يلتقي أمير المدينة المنورة ويشيد بدوره في إبقاء منفذ عرعر مفتوحا أمام المعتمرين

(المستقلة).. التقى رئيس بعثة الحج العراقية خالد العطية بأمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان على هامش استقبال رؤساء بعثات الحج الإسلامية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني، في تصريح، اليوم، ان” العطية اثنى خلال لقاءه الأمير فيصل بن سلمان على حسن استقبال الحجاج العراقيين في المدينة المنورة وما حضوا به من كرم الوفادة ورعاية حجاج بيت الله الحرام”.

وأضاف ان” العطية اعرب عن شكره وتقديره لأمير المدينة المنورة للدور الكبير الذي لعبه في تطوير منفذ عرعر الحدودي ومساهمته في ان يبقى مفتوحا بعد إنجازه أمام المعتمرين والتبادل التجاري بين البلدين طيلة أيام السنة”.

من جانبه أشاد بن سلمان” بالجهود الكبيرة التي تبذلها بعثة الحج العراقية في خدمة حجاجها، بما وضعها بمقدمة الدول الإسلامية في تقديم خدماتها لضيوف الرحمن”.