العطية: الأسبوع المقبل الانتهاء من تفويج الحجاج ووضع خطة لاستيعاب 600 الف معتمر

(المستقلة)..اعلن رئيس بعثة الحج العراقية خالد العطية ان البعثة ستنهي الأسبوع المقبل تفويج جميع الحجاج البالغ عددهم 50 الف حاج الى الديار المقدسة.

وقال العطية في مؤتمر صحفي، عقده اليوم في المدينة المنورة، بحضور أعضاء البعثة الإعلامية المرافقة لبعثة الحج العراقية، ان” عدد الحجاج المتواجدين في الديار المقدسة وصل الى نحو 28 الف حاج منهم 15 الفا بالمدينة المنورة و13 الف آخرين في مكة المكرمة، وان ما يتبقى من مجمل عدد الحجاج 22 الفا في العراق سينتهي تفويجهم الأسبوع المقبل”.

وأضاف ان” الهيئة والجهات الساندة لها تبذل جهودا كبيرة في إنجاح تفويج الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم من نقل وسكن وإطعام وغيرها من الخدمات، حيث تحرص الهيئة على ان يتمتع الحاج الكريم بأجود الخدمات، مؤكدا ان الحجاج العراقيين يسكنون في المدينة المنورة بجوار المسجد النبوي الشريف، وفي افضل الفنادق في مكة المكرمة، خاصة ان ثلثها جديد افتتحه حجاجنا بسكنهم فيه لأول مرة”.

وأشار الى ان” السلطات في المملكة العربية السعودية منحت نحو 5 الاف مقعد مجاملة للعراقيين عن طريق سفارتها في بغداد خارج مظلة الهيئة والمسار الإلكتروني الخاص بحصة حجاج العراق الممنوحة لهيئة الحج والعمرة، متوقعا ان يبلغ مجمع الحجاج العراقيين هذا العام 55 الفا”.

واكد العطية ان” البعثة الطبية العراقية هذا العام من اكبر البعثات الطبية للدول الإسلامية، حيث خصصت الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية طبيب او مختص صحي لكل 200 حاج ، لتقديم الرعاية والعناية الصحية للحجاج، بينما في باقي البعثات الإسلامية يتم تخصيص طبيب لكل الف حاج”.

وأوضح ان “الهيئة ضاعفت هذا العام عدد حجاج البر، ففي العام الماضي تم تفويج 12 الف حاج، بينما اصبح عددهم هذا العام 24 الفا ، وذلك من اجل الإسراع بتفويج وعودة الحجاج الى أهاليهم، إضافة الى ما يتمتع به الحج البري من مميزات، منها قلة التكلفة بالنسبة للحج جوا البالغة مليون و150 الف دينار، وإمكانية حمل الحاج أمتعة اكثر، والروحانية المهمة التي يتمتع بها حجاج البر في طريق سفرهم والاستفادة من الإرشادات الدينية”.

وبين العطية ان” هيئة الحج والعمرة وضعت خطة لاستيعاب اكثر من 600 الف معتمر عراقي خلال الموسم المقبل بالتزامن مع فتح منفذ عرعر الحدودي أمام المعتمرين خلال الأشهر القليلة المقبلة”.