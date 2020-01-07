العطار يدعو الى اعتماد المنتج المحلي في عمليات الشراء الحكومي

(المستقلة)…كشف غدير العطار عضو المجلس الاقتصادي العراقي إن المنتج المحلي العراقي له جودة عالية، مشددا على ضرورة تسويقهِ بطريقة صحيحة.

وقال العطار في بيان تلقت المستقلة نسخة منه إن “المنتج المحلي والمصنع لدى شركات القطاع الخاص وأيضًا الأيادي العاملة المحلية له جودة كبيرة”.

ودعا العطار إلى “اعتماد المنتج المحلي في عمليات الشراء الحكومي أسوة بمنتج شركات الوزارات”.

و اوضح العطار أن “توجه الحكومة نحو دعم القطاع الخاص بحاجة إلى تفعيل قوانين داعمه لهذا التوجه”، مطالبًا “الكتل السياسية بإقرار القوانين التي من شأنها زيادة الحركة الاستثمارية في البلاد ومن أهمها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.