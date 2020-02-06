العربي الجديد : علاوي مستعد لتقديم اعتذاره عن التكليف

العربي الجديد : علاوي استعداده لتقديم اعتذاره عن التكليف

المستقلة … أكد مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الخميس، ان الاخير قد يعتذر عن تكليفه اذا لم يتوصل الى حلول مع القوى السياسية الضاغطة.

وقال المقرب في حديث لصحيفة العربي الجديد تابعته “المستقلة” إن “علاوي أكد استعداده لتقديم اعتذاره عن التكليف في حال فشل في الوصول إلى حلول مع القوى السياسية، ولم تسمح له هذه الأخيرة بتقديم حكومة حقيقية لا مجلس إدارة شركة مساهمة”.

ولفت كذلك إلى أنّ “تمرير حكومة علاوي في البرلمان ما زال أيضاً غير مؤكد، بسبب انعدام الثقة بين مختلف الكتل، والخوف أيضاً من أن تكون الحكومة بمرمى الشارع الرافض للتكليف من أساسه”.